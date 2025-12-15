MASS SHOOTINGS & MENTAL HEALTH: "WE HAVE A CRISIS HERE"

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptMASS SHOOTINGS & MENTAL HEALTH: "WE HAVE A CRISIS HERE" RealAmericasVoiceDec 15, 2025ShareTranscriptSteve and Sheila Matthews from AbleChild discuss the “scandal” within mental health “pattern recognition” with drugs and children.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsFBI FOILED L.A. TERROR ATTACK: UNCOVERING FUNDING DIRECTLY RELATED 3 mins ago • RealAmericasVoice"MORE PLAUSIBLE CONSPIRACY THEORIES" NOT BEING EXPLORED? 5 mins ago • RealAmericasVoiceTACTICAL EXPERT & GREEN BERET ANSWERS QUESTION ABOUT TYLER ROBINSON'S GUN 2 hrs ago • RealAmericasVoice"ARTIFICIAL NARRATIVES PEOPLE ARE PUSHING" ON CHARLIE'S MURDER 2 hrs ago • RealAmericasVoiceMEDAL CEREMONY AT THE WHITE HOUSE FOR MEXICAN BORDER SECURITY 3 hrs ago • RealAmericasVoiceBONDI BEACH ATTACK: SHOOTER TIED TO ISLAMIC ISIS CELL 3 hrs ago • RealAmericasVoiceROB REINER ON CHARLIE KIRK'S MURDER 3 hrs ago • RealAmericasVoice