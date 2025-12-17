Real America's Voice

MARK LEVIN PRAISES TRUMP

Dec 17, 2025

Mark Levin: “(POTUS) is the first Jewish president to serve two non-consecutive presidencies... You are the greatest president.”

