MARK LEVIN PRAISES TRUMP

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptMARK LEVIN PRAISES TRUMP RealAmericasVoiceDec 17, 2025ShareTranscriptMark Levin: “(POTUS) is the first Jewish president to serve two non-consecutive presidencies... You are the greatest president.”ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsPOTUS A CHAMPION OF ISRAEL 8 mins ago • RealAmericasVoicePOTUS TAKES THE STAGE AT THE WHITE HOUSE HANNUKAH CELEBRATION 13 mins ago • RealAmericasVoiceVANITY FAIR “HATCHET JOB” 15 mins ago • RealAmericasVoiceANTIDEPRESSANTS: “NOT ONE-SIZE-FITS-ALL” 2 hrs ago • RealAmericasVoiceANTIFA WITH A TRUST FUND 2 hrs ago • RealAmericasVoiceFBI ETHICS UNDER FIRE 2 hrs ago • RealAmericasVoiceDECLASSIFIED MEMOS SPARK URANIUM ONE DEBATE 2 hrs ago • RealAmericasVoice