MAR-A-LAGO DEPOSITION TODAY: NO PROBABLE CAUSE FOUND

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptMAR-A-LAGO DEPOSITION TODAY: NO PROBABLE CAUSE FOUND RealAmericasVoiceDec 17, 2025ShareTranscript“This is very important - Jay Bratt let 3 FBI agents to walk around Mar-A-Lago...it was a RECON mission.”ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsJACK SMITH BEING DEPOSED TODAY UNDER OATH 28 mins ago • RealAmericasVoiceSAVANNAH MAYOR UNDER FIRE AFTER FORSYTH PARK ATTACK 30 mins ago • RealAmericasVoiceBROWN: ASSASSINATION QUESTIONS RAISED 32 mins ago • RealAmericasVoiceBROWN SHOOTING PRESSER: “DON’T SEND TIPS”? 34 mins ago • RealAmericasVoiceBILLION DOLLAR SCANDAL UNDER GOV. WALZ 38 mins ago • RealAmericasVoiceJACK SMITH DEPOSITION TODAY 40 mins ago • RealAmericasVoiceSEC. BESSENT ON TRUMP ACCOUNTS 41 mins ago • RealAmericasVoice