Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

MAMDANI’S TRANSITION TEAM HATES JEWS?

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Dec 23, 2025

“At least 20% of his transition team has links to radical anti-Zionist groups. No real surprise there.” - Eric Bolling

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2025 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture