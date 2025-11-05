MAMDANI SHOWS HIS TRUE SELF LAST NIGHT: UNMASKED COMMUNISM

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript11MAMDANI SHOWS HIS TRUE SELF LAST NIGHT: UNMASKED COMMUNISM RealAmericasVoiceNov 05, 202511ShareTranscriptSteve Bannon: Once they get inside the gate...they are telling YOU what TO DO. [He] challenged the POTUS.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsTHE GUT PUNCH: SCHUMER'S "DAYS ARE NUMBERED" 28 mins ago • RealAmericasVoice"WE'VE GOT TO MAKE POLICES THAT BENEFIT THE AMERICAN PEOPLE" 29 mins ago • RealAmericasVoicePOTUS' MRI "EXCEPTIONAL PHYSICAL HEALTH" 31 mins ago • RealAmericasVoiceA GREAT TELL: DEMS SELECTIVE IN EPSTEIN EMAILS 32 mins ago • RealAmericasVoiceUNCOVERING NEW EMAILS: POSOBIEC TALKS EPSTEIN 34 mins ago • RealAmericasVoiceAFFORDABILITY ISSUE IRONY: BIDEN HAD RECORD 9% INFLATION 37 mins ago • RealAmericasVoiceSNAP BENEFITS: DEMOCRATS HELD THE GOVT HOSTAGE, TAKEN TO COURT 38 mins ago • RealAmericasVoiceCHINA FULLY COMMITTED: AGREED TO STOP FENTANYL PRECURSORS 40 mins ago • RealAmericasVoice