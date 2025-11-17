Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript"MAKING BEASTS OF MEN: ASSASSINS TIED TO FURRY FETSIH?" RealAmericasVoiceNov 17, 2025ShareTranscriptJack Posobiec: We need to understand this - more and more extreme sexual behaviors, fetishes, and yes, violence.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent Posts"LEFT WING ANTI-WHITE, ANTI-MALE RHETORIC" FROM PUBLIC SCHOOLS 35 mins ago • RealAmericasVoiceHUD SECRETARY HAS NEW PLAN TO ADDRESS HOUSING AND AFFORDABLE HOUSING 38 mins ago • RealAmericasVoiceUPDATE: BIG WEEK AHEAD AS GOV'T OPENS UP 40 mins ago • RealAmericasVoiceCRAZY STAT: 40% OF WOMEN, AGES 15-44 WANT TO LEAVE US PERMANENTLY 41 mins ago • RealAmericasVoiceGOOD NEWS: SUPPLY SIDE SHOCK "UNDERWAY RIGHT NOW" 2 hrs ago • RealAmericasVoiceHOW CHARLIE KIRK HIGHLIGHTED THE PROBLEMS IN OUR ECONOMY 2 hrs ago • RealAmericasVoiceUNDER BIDEN: "SPENT LIKE DRUNKEN SAILORS" 2 hrs ago • RealAmericasVoice