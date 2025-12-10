Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

LOOKING FOR A JOB? DOJ CIVIL RIGHTS IS NOW HIRING!

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Dec 10, 2025

“We have a huge agenda. I am suing 14 states. We are HIRING- interested in serving a tour of duty to help their country, can apply at

http://usajobs.gov

. With a sense of ALL AMERICANS”.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2025 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture