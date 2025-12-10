LOOKING FOR A JOB? DOJ CIVIL RIGHTS IS NOW HIRING!

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptLOOKING FOR A JOB? DOJ CIVIL RIGHTS IS NOW HIRING! RealAmericasVoiceDec 10, 2025ShareTranscript“We have a huge agenda. I am suing 14 states. We are HIRING- interested in serving a tour of duty to help their country, can apply at http://usajobs.gov. With a sense of ALL AMERICANS”.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsAMERICA IS LEADING: PRESIDENT WAS ARDENT WELL BEFORE CHATGPT WAS INVENTED just now • RealAmericasVoice"GROWTH DOES NOT MEAN INFLATION. INTEREST RATES ARE GOING DOWN" 2 mins ago • RealAmericasVoice"THIS PRESIDENT IS GOING TO DRIVE THE GREATEST GDP GROWTH" 3 mins ago • RealAmericasVoiceTHE TRUMP GOLD CARD LAUNCHES! 5 mins ago • RealAmericasVoiceTRUMP GOLD CARD FOR BUSINESSES 7 mins ago • RealAmericasVoiceERIKA KIRK'S RESPONSE: "HER DUTY IS TO CARRY ON CHARLIE'S LEGACY" 8 mins ago • RealAmericasVoiceCHARLIE CONSPIRACIES: "WE DON'T HAVE TIME...WE HAVE TO SMASH THESE NETWORKS" 9 mins ago • RealAmericasVoicePENTAGON'S INVESTIGATION INTO MARK KELLY 11 mins ago • RealAmericasVoice