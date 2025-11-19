Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript11"LOOK AT THE VIDEOS, THESE ARE NOT FISHING BOATS..." RealAmericasVoiceNov 19, 202511ShareTranscriptDonald Bramer: These are not charters. These are drugs and they are moving into this country. This president is protecting OUR BORDER.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsBLUE STATE FLIGHT TO RED STATES 12 mins ago • RealAmericasVoiceREP. CRAWFORD ON VENEZUELAN DRUG BOATS 14 mins ago • RealAmericasVoiceREFORMING COUNTERINTELLIGENCE SO WE’RE NOT “ABUSING AMERICANS” 16 mins ago • RealAmericasVoiceSTOCK TRADING BAN IN CONGRESS? 17 mins ago • RealAmericasVoiceHALLIGAN ADMITS THAT THE FULL GRAND JURY “NEVER SAW THE FINAL INDICTMENT AGAINST COMEY.” 18 mins ago • RealAmericasVoiceJIM JORDAN URGED THE DOJ TO PROSECUTE FORMER LEAD ATTORNEY FROM JACK SMITH’S OFFICE 20 mins ago • RealAmericasVoiceADDING AI MORATORIUM TO THE NDAA? 1 hr ago • RealAmericasVoiceROEBERG RUNNING FOR AG OF ARIZONA 2 hrs ago • RealAmericasVoice