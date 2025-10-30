Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

LONGEST SHUTDOWN IN HISTORY

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Oct 30, 2025

There’s been no motivation to end it, and until the American people started feeling the pain points, there wouldn’t be. That’s happening now.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture