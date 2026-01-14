Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

LIBERAL PROTESTORS BEING WILDLY EGGED ON

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Jan 14, 2026

From Joy Reid and Jacob Frey, the rhetoric to stop ICE is continuing to heat up, "encouraging REAL crazy people."

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture