LIBERAL PROTESTORS BEING WILDLY EGGED ON

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptLIBERAL PROTESTORS BEING WILDLY EGGED ON RealAmericasVoiceJan 14, 2026ShareTranscriptFrom Joy Reid and Jacob Frey, the rhetoric to stop ICE is continuing to heat up, "encouraging REAL crazy people."ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsMAYOR FREY DOWNPLAYED THE ICE OFFICER’S INJURIES 2 mins ago • RealAmericasVoicePOTUS SETS THE RECORD STRAIGHT WITH REPORTER ON GREENLAND 5 mins ago • RealAmericasVoicePOTUS TALKS GREENLAND AND NATIONAL SECURITY 6 mins ago • RealAmericasVoicePOTUS TALKS SUCCESSES WITH BRIAN GLENN 8 mins ago • RealAmericasVoicePOTUS SIGNS WHOLE MILK FOR HEALTHY KIDS ACT 9 mins ago • RealAmericasVoicePOTUS SUPPORTS THE FARMER 11 mins ago • RealAmericasVoiceYOUNG JESSIE TELLS POTUS WHERE MILK COMES FROM 14 mins ago • RealAmericasVoiceGREAT MOMENT WITH POTUS 15 mins ago • RealAmericasVoice