Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

"LEFT WING ANTI-WHITE, ANTI-MALE RHETORIC" FROM PUBLIC SCHOOLS

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Nov 17, 2025

Jack Posobiec and Joshua Lisec discuss the toxic nature cultivating these “extreme behaviors and actions” with the younger population.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture