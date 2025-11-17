Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript"LEFT WING ANTI-WHITE, ANTI-MALE RHETORIC" FROM PUBLIC SCHOOLS RealAmericasVoiceNov 17, 2025ShareTranscriptJack Posobiec and Joshua Lisec discuss the toxic nature cultivating these “extreme behaviors and actions” with the younger population.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent Posts"MAKING BEASTS OF MEN: ASSASSINS TIED TO FURRY FETSIH?" 37 mins ago • RealAmericasVoiceHUD SECRETARY HAS NEW PLAN TO ADDRESS HOUSING AND AFFORDABLE HOUSING 38 mins ago • RealAmericasVoiceUPDATE: BIG WEEK AHEAD AS GOV'T OPENS UP 40 mins ago • RealAmericasVoiceCRAZY STAT: 40% OF WOMEN, AGES 15-44 WANT TO LEAVE US PERMANENTLY 41 mins ago • RealAmericasVoiceGOOD NEWS: SUPPLY SIDE SHOCK "UNDERWAY RIGHT NOW" 2 hrs ago • RealAmericasVoiceHOW CHARLIE KIRK HIGHLIGHTED THE PROBLEMS IN OUR ECONOMY 2 hrs ago • RealAmericasVoiceUNDER BIDEN: "SPENT LIKE DRUNKEN SAILORS" 2 hrs ago • RealAmericasVoice