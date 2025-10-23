LEAVITT ON ICE TRACKER

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptLEAVITT ON ICE TRACKERRealAmericasVoiceOct 23, 2025ShareTranscriptPress Sec. Karoline Leavitt: on Democrats’ plan to create a “ICE tracker”: “This is actively putting the lives of our ICE agents at risk.”ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsTHE GUT PUNCH: SCHUMER'S "DAYS ARE NUMBERED" 23 mins ago • RealAmericasVoice"WE'VE GOT TO MAKE POLICES THAT BENEFIT THE AMERICAN PEOPLE" 25 mins ago • RealAmericasVoicePOTUS' MRI "EXCEPTIONAL PHYSICAL HEALTH" 26 mins ago • RealAmericasVoiceA GREAT TELL: DEMS SELECTIVE IN EPSTEIN EMAILS 27 mins ago • RealAmericasVoiceUNCOVERING NEW EMAILS: POSOBIEC TALKS EPSTEIN 29 mins ago • RealAmericasVoiceAFFORDABILITY ISSUE IRONY: BIDEN HAD RECORD 9% INFLATION 32 mins ago • RealAmericasVoiceSNAP BENEFITS: DEMOCRATS HELD THE GOVT HOSTAGE, TAKEN TO COURT 33 mins ago • RealAmericasVoiceCHINA FULLY COMMITTED: AGREED TO STOP FENTANYL PRECURSORS 35 mins ago • RealAmericasVoice