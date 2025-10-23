Real America's Voice

LEAVITT ON ICE TRACKER

Oct 23, 2025

Press Sec. Karoline Leavitt: on Democrats’ plan to create a “ICE tracker”: “This is actively putting the lives of our ICE agents at risk.”

