Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

KEVIN POSOBIEC DETAILS HIS RIDE ALONG WITH ICE OFFICERS IN MN

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Jan 17, 2026

“We were out for bad guys…These are already verified targets through DHS. Illegal immigrants.” - Kevin Posobiec

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture