Real America's Voice

Real America's Voice

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JUST IN: THUNE NOT INVITED TO MEETING WITH POTUS AND SENATORS

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RealAmericasVoice
Jun 24, 2026

“Very interesting dynamic. [President] said I will not sign the housing legislation until I get the SAVE America Act.”

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