JUST IN: THUNE NOT INVITED TO MEETING WITH POTUS AND SENATORS

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Transcript56148JUST IN: THUNE NOT INVITED TO MEETING WITH POTUS AND SENATORSRealAmericasVoiceJun 24, 202656148ShareTranscript“Very interesting dynamic. [President] said I will not sign the housing legislation until I get the SAVE America Act.” WATCH THE ENTIRE CHARLIE KIRK SHOW BELOWRefer a friendGive a gift subscriptionDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsTHE GREAT AMERICAN STATE FAIR WITH PRESIDENT TRUMP7 hrs ago • RealAmericasVoice“THIS COUNTRY IS NOT GOING TO HAVE COMMUNISTS”10 hrs ago • RealAmericasVoicePOTUS FULL PRESS GAGGLE 6-23-26Jun 23 • RealAmericasVoiceDOJ CHARGES 455 FOR HEALTHCARE FRAUD FULL PRESSERJun 23 • RealAmericasVoiceDAG TODD BLANCHE ANNOUNCES CHARGES IN HEALTHCARE FRAUD SCHEMESJun 23 • RealAmericasVoiceVP VANCE SITS DOWN WITH DAVID BRODYJun 18 • RealAmericasVoiceTRUMP SLAMS OBAMA IRAN DEALJun 17 • RealAmericasVoice