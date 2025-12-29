Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

JUDGE IN TYLER ROBINSON'S CASE RULES ON MEDIA ACCESS RELEASE

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Dec 29, 2025

"Judge Graf has permitted release of the closed hearing in October transcript with some redactions to protect safety and privacy interests."

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2025 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture