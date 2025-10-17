Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

JOHN BOLTON SURRENDERS

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Oct 17, 2025

Using classified information to write a book one day is honestly a ridiculous and annoying trend that needs to stop.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture