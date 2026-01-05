Real America's Voice

JOE BIDEN SOUNDED LIKE TRUMP IN 1989

Jan 05, 2026

“Sounds a lot like Trump today, doesn’t it…Hypocrisy’s alive and kicking along the left of American politics.” - Eric Bolling

