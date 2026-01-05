JOE BIDEN SOUNDED LIKE TRUMP IN 1989

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript245JOE BIDEN SOUNDED LIKE TRUMP IN 1989 RealAmericasVoiceJan 05, 2026245ShareTranscript“Sounds a lot like Trump today, doesn’t it…Hypocrisy’s alive and kicking along the left of American politics.” - Eric BollingShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsVenezuela is Not the Middle East 2 hrs ago • RealAmericasVoiceSHOULD THERE BE ACCOUNTABILITY FOR COMPANIES THAT PROVIDE PAID PROTESTORS? 2 hrs ago • RealAmericasVoice“THE ENEMIES OF FREEDOM ARE NOW OFFICIALLY ON NOTICE” 4 hrs ago • RealAmericasVoiceCHARGED WITH A CRIME FOR SHARING A POST OF A MAN IN WOMEN’S RESTROOMS5 hrs ago • RealAmericasVoiceVENEZUELA: “BANG, PROBLEM SOVED.” 5 hrs ago • RealAmericasVoiceFORMER MADURO HOSTAGE TALKS ABOUT THE DICTATOR’S APPREHENSION 5 hrs ago • RealAmericasVoiceTHE END OF THE MADURO REGIME 5 hrs ago • RealAmericasVoiceARE THE PEOPLE OF VENEZUELA HOPEFUL? 5 hrs ago • RealAmericasVoice