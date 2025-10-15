Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

JIM JORDAN DEMANDS JACK SMITH TESTIFY BEFORE CONGRESS

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Oct 15, 2025

It’s retribution season, and Jack Smith is on the radar. Deep staters are on notice.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture