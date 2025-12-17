Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

JACK SMITH BEING DEPOSED TODAY UNDER OATH

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Dec 17, 2025

Julie Kelly updates us on Jack Smith’s case. Special counsel questioning is happening behind closed doors today.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2025 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture