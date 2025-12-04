Real America's Voice

J6 PIPE BOMB SUSPECT “ARRESTED”

Dec 04, 2025

BREAKING: “Police have arrested a suspect in the D.C. pipe bomb case…after a five-year investigation.” - Dr. Gina reports.

