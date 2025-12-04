J6 PIPE BOMB SUSPECT “ARRESTED”

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptJ6 PIPE BOMB SUSPECT “ARRESTED” RealAmericasVoiceDec 04, 2025ShareTranscriptBREAKING: “Police have arrested a suspect in the D.C. pipe bomb case…after a five-year investigation.” - Dr. Gina reports.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsPATEL ON CLEANING UP THE FBI 39 mins ago • RealAmericasVoiceWHAT DO WE KNOW ABOUT BRIAN COLE? 40 mins ago • RealAmericasVoice“IT IS STRAIGHT UP, HARD CORE GREAT LAW ENFORCEMENT WORK” 42 mins ago • RealAmericasVoice“THIS IS WHAT HAPPENS WHEN YOU TAKE THE HANDCUFFS OFF POLICE" 44 mins ago • RealAmericasVoiceFOR 50 YEARS, DEMS HAVE PILED IN “AS MANY FOREIGNERS AS POSSIBLE” 2 hrs ago • RealAmericasVoiceFADDIS ON MODI AND PUTIN MEETING 2 hrs ago • RealAmericasVoiceTHEY ARE GETTING “FILTHY RICH OFF THE WAR IN UKRAINE” 2 hrs ago • RealAmericasVoiceINSPECTORS GENERAL ON INTEGRITY AND EFFICIENCY ARE DERELICT IN DUTY? 3 hrs ago • RealAmericasVoice