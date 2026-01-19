IT’S TIME FOR AMERICAN PATRIOTS TO STAND TOGETHER

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptIT’S TIME FOR AMERICAN PATRIOTS TO STAND TOGETHER RealAmericasVoiceJan 19, 2026ShareTranscript“I think it’s time for people to stand up and say…I’m a true American, I’m an American patriot…every voice matters.” - Darryl WorleyShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsTRUMP DOJ IS TAKING ACTION AGAINST LEFTIST AGITATORS 17 mins ago • RealAmericasVoiceTAIWAN INVESTS “$250B” INTO AMERICA 20 mins ago • RealAmericasVoice“THE NEW WORLD ORDER IS GONNA RUN THROUGH THE US” 25 mins ago • RealAmericasVoicePRESIDENT TRUMP TO SPEAK AT WEF ON WEDNESDAY 34 mins ago • RealAmericasVoiceCHINA SENDS MYSTERY SEEDS TO TEXAS 38 mins ago • RealAmericasVoiceDON LEMON “IS NO JOURNALIST” 2 hrs ago • RealAmericasVoiceA VOICE: NEW SINGLE BY JEFFREY STEELE 2 hrs ago • RealAmericasVoiceFLIPPING THE FOOD PYRAMID 3 hrs ago • RealAmericasVoice