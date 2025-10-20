Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

ISRAEL, HAMAS TRADE STRIKES

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Oct 20, 2025

“Finish the job.” David says Hamas is never going away, and wonders how Israel can really finish the job.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture