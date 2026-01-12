IRAN’S INTERNET BLACKOUT—AND “THIS ISN’T JUST ECONOMIC”

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript11IRAN’S INTERNET BLACKOUT—AND “THIS ISN’T JUST ECONOMIC” RealAmericasVoiceJan 12, 202611ShareTranscriptBanafsheh Zand says comms have been “spotty” for “60, 70 hours,” calls it a “47-year” struggle since 1979."ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsPRESS SEC TORCHES MEDIA ON ICE PROTESTORS: ORGANIZED GROUPS1 hr ago • RealAmericasVoiceBREAKING: POTUS TO VISIT MICHIGAN, MORTGAGE RATES AND GAS PRICES DOWN 1 hr ago • RealAmericasVoiceICE RESISTORS: COMMUNIST FRONT GROUPS ARE BEING FOUND OUT "RIGHT NOW" 1 hr ago • RealAmericasVoiceTOM HOMAN RESPONDS TO PHILADELPHIA SHERIFF, "WANNABE LAW ENFORCEMENT" 2 hrs ago • RealAmericasVoiceMINNEAPOLIS PROTESTORS, "THIS IS COORDINATED" 2 hrs ago • RealAmericasVoiceNEW FROM POTUS: MORTGAGE RATES SET TO COME DOWN 3 hrs ago • RealAmericasVoiceSEC. OF WAR IN DEEP BLUE CALIFORNIA: HERE IS WHY 3 hrs ago • RealAmericasVoiceGRAND JURY TARGETS 2016 SPYING CLAIMS 3 hrs ago • RealAmericasVoice