Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

INVESTMENTS POURING INTO THE USA: "OUR COUNTRY WAS BEING PLUCKED"

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Jan 21, 2026

"$600B worth of tariff money coming in." POTUS refers to Sec. Scott Bessent about the $$ coming in to the US.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture