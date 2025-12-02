Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

INHERITING THE WORST INFLATION: POTUS IS BEATING IT

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Dec 02, 2025

Gas is down from $5 a barrel, egg prices are down, and mortgage rates are reducing. POTUS explains at his latest cabinet meeting.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture