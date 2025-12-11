INDIANA REDISTRICTING: “A COLLAPSE”

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptINDIANA REDISTRICTING: “A COLLAPSE” RealAmericasVoiceDec 11, 2025ShareTranscript“IT WAS A COLLAPSE IN THE LAST TWO DAYS...WE LOST FOUR VOTES THAT WE THOUGHT WE HAD THAT WENT THE OTHER WAY.” - John FredericksShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsDID DEMS BREAK OUR HEALTHCARE SYSTEM? just now • RealAmericasVoiceVENEZUELAN OIL TANKER SEIZURE “A LEGAL OPERATION” 2 mins ago • RealAmericasVoiceA WAR ON “WHITE FOLKS”? 5 mins ago • RealAmericasVoiceHARMONY TALKS TO ANGEL FAMILIES ON CAPITOL HILL 6 mins ago • RealAmericasVoiceTHIS COUNTRY “IS UNDER ATTACK” 8 mins ago • RealAmericasVoiceAMB. VICTOR SMITH ON WHY AGOA MATTERS 10 mins ago • RealAmericasVoiceREP. JASON SMITH ON AGOA 13 mins ago • RealAmericasVoiceEO FOR SINGLE NATIONAL FRAMEWORK FOR AI 15 mins ago • RealAmericasVoice