IMPORTING VOTERS: MAMDANI MATH, CHANGING THE ELECTORATE

Nov 03, 2025

“We are importing voters. So Republicans thinking they are going to beat socialism - finally work next year...have really lost their minds”

