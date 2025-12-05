ILLEGAL HIRING EXPOSED ON FREE SPEECH FRIDAY

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptILLEGAL HIRING EXPOSED ON FREE SPEECH FRIDAY RealAmericasVoiceDec 05, 2025ShareTranscriptSteve Gruber slams temp agencies and employers skirting the law: “E-Verify… has to be enforced, and there have to be real penalties.”ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsPIPE BOMB SUSPECT IN CUSTODY 6 mins ago • RealAmericasVoiceDOJ TARGETS DIRTY VOTER ROLLS 8 mins ago • RealAmericasVoiceSHAPIRO ACCUSES “THE FORMER VICE PRESIDENT OF LYING IN HER NEW MEMOIR” 10 mins ago • RealAmericasVoiceGILLIAM ON THE J6 PIPE BOMBER 13 mins ago • RealAmericasVoiceTHE CURRENT STATE OF HEALTHCARE 16 mins ago • RealAmericasVoiceGLENN ON THE J6 PIPE BOMB ARREST 18 mins ago • RealAmericasVoiceNYT “SUING THE PENTAGON OVER FIRST AMENDMENT RIGHTS” 20 mins ago • RealAmericasVoice‘ISRAEL HATERS’ ON NYC’S NEXT MAYOR’S TRANSITION TEAM21 mins ago • RealAmericasVoice