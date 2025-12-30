ILLEGAL ALIENS COMMIT MORE CRIMES THAN LEGAL RESIDENTS?

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptILLEGAL ALIENS COMMIT MORE CRIMES THAN LEGAL RESIDENTS? RealAmericasVoiceDec 30, 2025ShareTranscriptJohn Lott shares the data he’s uncovered with Grant Stinchfield.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsWHERE IS ALL THE MN FRAUD MONEY GOING? 9 mins ago • RealAmericasVoiceBREAKING NEWS: DAYCARE FRAUD CONCERNS IN WASHINGTON STATE 10 mins ago • RealAmericasVoiceROBERTS ON BIRTHRIGHT CITIZENSHIP: “WE NEED TO FIX THIS” 12 mins ago • RealAmericasVoiceBREAKING DOWN WHY TRUMP CAN CALL THE NATIONAL GUARD TO LOUISIANA BUT NOT IN CHICAGO 17 mins ago • RealAmericasVoiceBILLIONS IN MONEY MISMANAGEMENT IN CA 21 mins ago • RealAmericasVoiceMASSIVE FRAUD UNCOVERED IN CALIFORNIA 23 mins ago • RealAmericasVoiceTHE VATICAN SHOWCASES PRO-LIFE NATIVITY SCENE 25 mins ago • RealAmericasVoice