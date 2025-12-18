Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript"IF YOU DON'T STAND FOR SOMETHING, YOU WILL FALL FOR ANYTHING" RealAmericasVoiceDec 18, 2025ShareTranscriptBeni Rae Harmony shares her story at TPUSA's AMFEST, on how Charlie Kirk impacted her life.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsWHAT’S THE BIGGEST PROBLEM FACING OUR EDUCATION SYSTEM? 30 mins ago • RealAmericasVoiceWHAT’S HAPPENED TO AMERICAN MEDIA? 32 mins ago • RealAmericasVoice"I FEEL MORE AMERICAN THAN THE AMERICANS BORN HERE" 34 mins ago • RealAmericasVoice"I WAS A DEMOCRAT FOR 40 YEARS, I WALKED AWAY IN 2020" 36 mins ago • RealAmericasVoiceHONORING CHARLIE'S LEGACY: RUNNING FOR CONGRESS IN CONNECTICUT 38 mins ago • RealAmericasVoice30K TPUSA AMFEST '25 ATTENDEES! 42 mins ago • RealAmericasVoice"WHY DO WE STILL HAVE TROOPS IN SYRIA?" 44 mins ago • RealAmericasVoice