IF WE FORGET, WE LOSE MORE THAN HISTORY

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/Transcript2IF WE FORGET, WE LOSE MORE THAN HISTORYRealAmericasVoiceJun 07, 20262ShareTranscriptGlenn Beck says tearing down monuments and forgetting our stories comes at a price.“If we don’t remember... we forget who we are, where we came from and where we’re going.” Refer a friendGive a gift subscriptionJoin RealAmericasVoice’s subscriber chatAvailable in the Substack app and on webJoin chatDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsSOMEONE HAS TO GO FIRSTJun 7 • RealAmericasVoiceGLENN BECK: WE’VE FORGOTTEN SACRIFICEJun 7 • RealAmericasVoiceWHAT MADE THE GREATEST GENERATION DIFFERENT?Jun 7 • RealAmericasVoiceEPIC FIREWORKS ABOVE THE USS MIDWAY Jun 7 • RealAmericasVoiceFIRE WORKS AT MOMS FOR LIBERTY EVENTJun 7 • RealAmericasVoiceTHEY TOOK IT ALL THE WAY TO SCOTUSJun 7 • RealAmericasVoiceONE ROOM. FIVE BRANCHES. ONE NATION.Jun 7 • RealAmericasVoice