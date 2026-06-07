Real America's Voice

Real America's Voice

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IF WE FORGET, WE LOSE MORE THAN HISTORY

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RealAmericasVoice
Jun 07, 2026

Glenn Beck says tearing down monuments and forgetting our stories comes at a price.

“If we don’t remember... we forget who we are, where we came from and where we’re going.”

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