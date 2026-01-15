If President Trump Wants Greenland, He is Getting Greenland

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptIf President Trump Wants Greenland, He is Getting Greenland RealAmericasVoiceJan 15, 2026ShareTranscriptThe Danish Foreign Minister meets with VP Vance and Marco Rubio to discuss possible agreements for Greenland.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsUPDATE ON THE IRAN SITUATION 24 mins ago • RealAmericasVoiceDOJ, FBI SEARCH WASHINGTON POST REPORTER 25 mins ago • RealAmericasVoiceTHE LEFT’S DEVOTION TO THE IDEOLOGY IS “REALLY CRAZY” 28 mins ago • RealAmericasVoicePROTECTING TITLE IX 30 mins ago • RealAmericasVoiceMUST WATCH: A LEFTIST DOCTOR BELIEVES MEN CAN GET PREGNANT? 31 mins ago • RealAmericasVoiceLEFTISTS CONTINUE TO CREATE “INSTABILITY AND CHAOS” 35 mins ago • RealAmericasVoiceARE WE ABOUT TO ENGAGE IN MILITARY ACTION WITH IRAN? 40 mins ago • RealAmericasVoice