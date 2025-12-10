Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

"I THINK CNN SHOULD BE SOLD ALONG WITH EVERYTHING ELSE"

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Dec 10, 2025

POTUS: I am not involved in that. I will be probably...it depends. I think it is imperative CNN be sold.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2025 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture