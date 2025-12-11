Real America's Voice

“I JUST MISS MY FRIEND”

Dec 11, 2025

Tanya Tay Posobiec shares private moments at home after Charlie Kirk’s assassination, recalling Jack quietly saying, “I just miss my friend.”

