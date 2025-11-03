HOW TO UNDERSTAND CASES & INVESTIGATIONS AS A CIVILIAN

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptHOW TO UNDERSTAND CASES & INVESTIGATIONS AS A CIVILIANRealAmericasVoiceNov 03, 2025ShareTranscriptFormer police officer, Brandon Tatum explains how civilians can better understand cases, especially high profile ones. “Read the affidavit”.ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsTHE GUT PUNCH: SCHUMER'S "DAYS ARE NUMBERED" 12 mins ago • RealAmericasVoice"WE'VE GOT TO MAKE POLICES THAT BENEFIT THE AMERICAN PEOPLE" 13 mins ago • RealAmericasVoicePOTUS' MRI "EXCEPTIONAL PHYSICAL HEALTH" 15 mins ago • RealAmericasVoiceA GREAT TELL: DEMS SELECTIVE IN EPSTEIN EMAILS 16 mins ago • RealAmericasVoiceUNCOVERING NEW EMAILS: POSOBIEC TALKS EPSTEIN 17 mins ago • RealAmericasVoiceAFFORDABILITY ISSUE IRONY: BIDEN HAD RECORD 9% INFLATION 20 mins ago • RealAmericasVoiceSNAP BENEFITS: DEMOCRATS HELD THE GOVT HOSTAGE, TAKEN TO COURT 22 mins ago • RealAmericasVoiceCHINA FULLY COMMITTED: AGREED TO STOP FENTANYL PRECURSORS 23 mins ago • RealAmericasVoice