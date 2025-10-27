Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

HOSTAGE HUNT IN GAZA

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Oct 27, 2025

“They’re dragging this out.” Along with dragging out other issues, Hamas seems to be playing pretend to delay. But why?

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture