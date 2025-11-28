Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript‘HOME TITLE DIFFERENCE’: DOMINGUEZ WARNS OF GROWING DEED FRAUD RealAmericasVoiceNov 28, 2025ShareTranscript“What you’re not going to get is a team that’s backing you. That’s going to bring you through the entire legal process.” — Natalie DominguezShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsAUBURN STUDY: ‘FIELD OF GREENS’ SHOWN TO SLOW BIOLOGICAL AGING20 mins ago • RealAmericasVoiceNEW TELEHEALTH MODEL TAKES ON ‘DELAYED’ U.S. HEALTH CARE 24 mins ago • RealAmericasVoiceNIGERIAN CHRISTIAN GENOCIDE 16 hrs ago • RealAmericasVoiceSHALL NOT BE INFRINGED 16 hrs ago • RealAmericasVoiceSNAP REFORM 18 hrs ago • RealAmericasVoiceSOCIALISM “DOESN’T WORK” 18 hrs ago • RealAmericasVoiceRUBIN ON THE MASSIVE GROWTH OF SNAP 18 hrs ago • RealAmericasVoice