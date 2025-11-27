HOLIDAY HEALTH WITHOUT THE HASSLE

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00TranscriptHOLIDAY HEALTH WITHOUT THE HASSLE RealAmericasVoiceNov 27, 2025ShareTranscriptDr. Kelly Victory shares simple, practical tips to enjoy the season without derailing your wellness routineShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsMSNOW AND ABC UNDER FIRE 10 mins ago • RealAmericasVoice“RAW GRATITUDE AFTER A DEVASTATING YEAR” 24 mins ago • RealAmericasVoiceTHANKFUL TRUMP IS PRESIDENT 29 mins ago • RealAmericasVoiceRAV IS GRATEFUL33 mins ago • RealAmericasVoiceKIDS, ECON 101 & THE LURE OF SOCIALISM 40 mins ago • RealAmericasVoicePILGRIMS, DEER & A 50-YEAR PEACE 43 mins ago • RealAmericasVoiceTHE REAL STORY BEHIND THANKSGIVING 45 mins ago • RealAmericasVoice