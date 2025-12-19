HELD HOSTAGE 505 DAYS

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript1HELD HOSTAGE 505 DAYS RealAmericasVoiceDec 19, 20251ShareTranscriptFormer Hamas captive Omer Shem Tov recounts Oct. 7 and captivity: “this is not about the land, it’s about their religion.”ShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent Posts“A CONSERVATIVE VOICE IN HOLLYWOOD” 4 mins ago • RealAmericasVoice“TRUMP AS A MODERN-DAY CYRUS” 6 mins ago • RealAmericasVoiceANTHEM OF THE FREE GOES TO NUMBER ONE 8 mins ago • RealAmericasVoice“EVERYTHING CHANGED AFTER TRUMP” 10 mins ago • RealAmericasVoiceTRUMP SIGNS DRUG PRICE ORDER AT WHITE HOUSE 16 mins ago • RealAmericasVoice“NEVER TWEET MAD.” 17 mins ago • RealAmericasVoice“WE WON.” 19 mins ago • RealAmericasVoice