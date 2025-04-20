HE HAS RISEN

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript18423HE HAS RISENRealAmericasVoiceApr 20, 202518423ShareTranscript“In that moment of His resurrection, history was forever changed with the promise of everlasting life.”- POTUS Discussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsVENEZUELA’S “GUERRILLA WAR” THREAT 3 mins ago • RealAmericasVoiceWEAKENING PARENTS CONTROL? THE APP STORE FREEDOM ACT 9 mins ago • RealAmericasVoiceELECTION FRAUD, VOTING ILLEGALLY, AND VOTING PERJURY: KANSAS AG CHARGES MAYOR 11 mins ago • RealAmericasVoiceGEN Z GETS BRAINWASHED: DANGERS OF SOCIALISM SCAM 13 mins ago • RealAmericasVoicePOTUS AND FLOTUS SIGN THE FOSTERING THE FUTURE EO 15 mins ago • RealAmericasVoiceDEFENDING FAITH BASED AND RELIGIOUS FAMILIES FROM RADICAL LEFT 16 mins ago • RealAmericasVoiceUSING TAX CREDIT FOR FOSTER CHILDREN TO ATTEND SCHOOL OF CHOICE 2 hrs ago • RealAmericasVoiceMORE THAN 15K CHILDREN AGE OUT EACH YEAR OF FOSTER CARE: FLOTUS & POTUS CORRECT IT 2 hrs ago • RealAmericasVoice