HAPPY THANKSGIVING FROM RAV

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:0071HAPPY THANKSGIVING FROM RAVRealAmericasVoiceNov 27, 202571ShareFrom all of us at RAV, we wish you, and all your loved ones a very blessed and Happy Thanksgiving! ShareShare Real America's VoiceWATCH OUR THANKSGIVING SPECIALDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent PostsMSNOW AND ABC UNDER FIRE 10 mins ago • RealAmericasVoice“RAW GRATITUDE AFTER A DEVASTATING YEAR” 25 mins ago • RealAmericasVoiceTHANKFUL TRUMP IS PRESIDENT 30 mins ago • RealAmericasVoiceHOLIDAY HEALTH WITHOUT THE HASSLE 32 mins ago • RealAmericasVoiceRAV IS GRATEFUL34 mins ago • RealAmericasVoiceKIDS, ECON 101 & THE LURE OF SOCIALISM 41 mins ago • RealAmericasVoicePILGRIMS, DEER & A 50-YEAR PEACE 43 mins ago • RealAmericasVoiceTHE REAL STORY BEHIND THANKSGIVING 45 mins ago • RealAmericasVoice