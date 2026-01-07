Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

GREENLAND: WHY POTUS IS "STRATEGICALLY FOCUSED"

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Jan 07, 2026

General Flynn explains why President Trump is seeking this "vital terrain in the world of geopolitics."

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture