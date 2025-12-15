Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

GOOD CONVERSATION WITH EU LEADERS ABOUT RUSSIA-UKRAINE

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Dec 15, 2025

POTUS says that about an hour ago “good conversations” were had with European leaders.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2025 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture