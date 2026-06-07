Real America's Voice

Real America's Voice

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GLENN BECK: WE’VE FORGOTTEN SACRIFICE

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RealAmericasVoice
Jun 07, 2026

Glenn Beck warns that technology and comfort have distracted us from the responsibilities that built this country.

“Remember what it has taken.”

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