Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

"GET RID OF THESE STUPID REGULATIONS AROUND HOUSING"

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Nov 19, 2025

Rep. Donalds discusses the housing crisis and how we need to get rid of certain legislation to open up access to Americans.

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture