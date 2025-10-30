Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

GEN Z "YOU ARE THE COURAGEOUS GENERATION, HEAR ME WHEN I SAY THAT"

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Oct 30, 2025

“That is WHY he [Charlie Kirk] was trying to reach you. Make him PROUD.”

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 RealAmericasVoice
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture