Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

FUNNY MOMENT WITH POTUS ON WINDMILLS

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Jan 21, 2026

POTUS: "China makes almost all of the windmills... They sell them to the stupid people that buy them. But they don't use them themselves."

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture