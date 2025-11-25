FROM WALL STREET TO GOLD: WHY PATRICK BET ON PRECIOUS METALS

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Transcript1FROM WALL STREET TO GOLD: WHY PATRICK BET ON PRECIOUS METALS RealAmericasVoiceNov 25, 20251ShareTranscript“And then I’ve been in gold since 2009. So a long, long, long time.” — Phillip PatrickShareShare Real America's VoiceDiscussion about this videoCommentsRestacksReal America's VoiceSubscribeAuthorsRealAmericasVoiceRecent Posts“COMEY AND JAMES ARE NOT OFF THE HOOK” 14 mins ago • RealAmericasVoiceISAAC JOHNSON “MMA FIGHTER DIES AT 31" 16 mins ago • RealAmericasVoiceIS THRERE REALLY AN AFFORDABILITY CRISIS, OR IS IT SOMETHING DEEPER? 18 mins ago • RealAmericasVoice“OIL WORKER FROM AMERICA” IN CUSTODY IN MEXICO 20 mins ago • RealAmericasVoiceMAGA PSYOP EXPOSED? 1 hr ago • RealAmericasVoiceTHE DEEP STATE PROTECTING ITS PAWNS? 1 hr ago • RealAmericasVoiceCHICAGO SCHOOL SYSTEMS ARE FAILING WHILE ADMIN SPENDS MONEY ON TRAVEL? 1 hr ago • RealAmericasVoice