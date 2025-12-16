Real America's Voice

Real America's Voice

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

“FOR CHRIST AND COUNTRY”

RealAmericasVoice's avatar
RealAmericasVoice
Dec 16, 2025

“I wanted to know why this happened… how could this happen in this country?”

Share

Share Real America's Voice

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2025 RealAmericasVoice · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture