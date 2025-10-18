Real America's Voice

FLORIDA HAS ALWAYS STOOD FOR THE FAMILY

RealAmericasVoice
Oct 18, 2025

“Florida’s always been a state that stood for the family, and for parents to be at the head of the table.” - Rep. Byron Donalds

